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В Калужской области раскрыли ячейку исламистов

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Религиозно-экстремистскую ячейку, члены которой занимались сбором средств для запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство", раскрыли в Калужской области.

Как сообщает ФСБ, преступная группа состояла из шести уроженцев государств Центрально-Азиатского региона, которые по указанию комиссаров ИГ собирали и переправляли деньги в Сирию.

В ФСБ уточнили, что спецоперация проводилась при силовой поддержке Росгвардии.

Калужская область ФСБ

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