Два брата из Тольятти совершили серию налетов в костюмах Стича

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Полиция Тольятти разоблачила двух братьев, которые подозреваются в совершении серии разбойных нападений на автозаправки и микрофинансовые организации. Налеты они совершали в ростовых костюмах Стича - персонажа диснеевского мультфильма "Лило и Стич" (Lilo & Stitch) или в камуфляжной одежде, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

В Тольятти два брата-акробата одному 21 год, а другому 16, ограбили АЗС и микрофинансовые организации в костюме Стича из "Лило и Стич".



"Гении" преступного мира не долго гуляли и были пойманы полицаями, которые просто проверили, где продают и дают в аренду такие костюмы. pic.twitter.com/v2xKGebmN8 — Актуальная Россия (@RussiaActually) August 23, 2019

Расследуя ограбления, полиция изучила записи камер видеонаблюдения и опросила очевидцев. По их словам, налетчики в костюмах угрожали предметом, похожим на пистолет.

На братьев 1998 и 2003 года рождения, ранее не судимых, полицейские вышли через организацию, которая доставляла игровые костюмы им в хостел. При обыске у них изъяли костюмы и игрушечный пистолет.

Задержанные дали признательные показания, рассказали, что напали еще на две микрофинансовые организации, и сообщили, что украденные деньги тратили на собственные нужды.