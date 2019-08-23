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Два брата из Тольятти совершили серию налетов в костюмах Стича

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Полиция Тольятти разоблачила двух братьев, которые подозреваются в совершении серии разбойных нападений на автозаправки и микрофинансовые организации. Налеты они совершали в ростовых костюмах Стича - персонажа диснеевского мультфильма "Лило и Стич" (Lilo & Stitch) или в камуфляжной одежде, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Расследуя ограбления, полиция изучила записи камер видеонаблюдения и опросила очевидцев. По их словам, налетчики в костюмах угрожали предметом, похожим на пистолет.

На братьев 1998 и 2003 года рождения, ранее не судимых, полицейские вышли через организацию, которая доставляла игровые костюмы им в хостел. При обыске у них изъяли костюмы и игрушечный пистолет.

Задержанные дали признательные показания, рассказали, что напали еще на две микрофинансовые организации, и сообщили, что украденные деньги тратили на собственные нужды.

Тольятти МВД Самарская область Стич

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