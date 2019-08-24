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Незрячую уфимку с собакой-поводырем не пустили в автобус

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Водитель уфимского автобуса отказался везти незрячую женщину с собакой-поводырем, обстоятельства инцидента устанавливает прокуратура.

В надзорном ведомстве о произошедшем узнали из местных СМИ, сообщил агентству "Интерфакс" сотрудник пресс-службы республиканской прокуратуры. "Пока организовали в проверку", - сказал собеседник агентства.

По данным уфимских СМИ, женщина вместе с дочерью и собакой направлялась на акцию по сбору средств на аптечки для собак-поводырей.

"Водитель кричал, что, если мы не выйдем, то он вообще никуда не поедет", - приводятся слова женщины в местном издании UfacityNews.ru. Она также сообщила, что водитель требовал показать документы о том, что собака является поводырем.

Уфимка попадает в подобную ситуацию не впервые: ранее ее с собакой-поводырем не пустили в одну из городских пиццерий.

Уфа

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