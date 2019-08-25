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В Ульяновске наказали росгвардейцев после видеоролика об их бездействии

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Руководство Росгвардии в Ульяновске приняло решение об увольнении одного из сотрудников после сообщения о том, что росгвардейцы не оказали помощь таксисту, находившемуся в угрожающей ситуации.

"По результатам проведенной проверки допустившие бездействие сотрудники вневедомственной охраны и их непосредственные руководители привлечены к дисциплинарной ответственности. Один из них уволен со службы", - сообщила "Интерфаксу" в воскресенье пресс-секретарь ульяновского управления Росгвардии Маргарита Пасацкова.

Накануне вечером в соцсетях появилась видеозапись, на которой видно, как сотрудник Росгвардии выходит из магазина с пакетом еды и садится к своему напарнику в машину с надписью "Росгвардия".

В этом же видео женщина говорит, что она попросила помочь таксисту, которому угрожают, однако росгвардейцы остались безучастными к ее просьбе.

Видео получило большой общественный резонанс.

Ульяновск Росгвардия

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