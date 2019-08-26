Уровень реки Амур возле Комсомольска-на-Амуре приблизился к отметке опасного явления

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Уровень реки Амур возле города Комсомольск-на-Амуре Хабаровского края за сутки увеличился на 21 см и дошел до 649 см, отметка опасных явлений составляет 650 см.

"Уровень Амура у населенных пунктов Хабаровского края продолжает увеличиваться. К утру понедельника отметка реки у Комсомольска-на-Амуре выросла до 649 см, прибавив 21 см за сутки", - сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края.

После отметки 650 см могут начаться подтопления в поселках Хорпинский и Малая Хапсоль. При более высоком уровне в зону риска попадают дома частного сектора микрорайона Менделеева.

Отмечается, что микрорайон защищает дамба, рассчитанная на 750 см, но в ней есть более низкие точки. Специалисты наращивают уровень сооружения до 800 см.

Подготовительные работы развернуты и в других районах. Привлечено 269 человек и 110 единиц техники. В городе находится группировка спасателей МЧС.

Как сообщалось, по прогнозам при неблагоприятном сценарии развития паводковой обстановки к 31 августа - 2 сентября уровень воды в реке возле Комсомольска-на-Амуре может достичь 700-750 см.