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Строительство порта под Калининградом из-за шторма затянется на девять месяцев

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Строительство морского круизного и грузового терминала в порту Пионерский Калининградской области выбилось из графика из-за январского шторма, строительство затянется как минимум на девять месяцев, сообщил губернатор Антон Алиханов.

Он напомнил, что шторм повредил строительные конструкции, на устранения его последствий потребовалось время.

Терминал начали строить 1 февраля 2018 года, стоимость контракта составила 7,313 млрд рублей. Ожидалось, что первые суда порт начнет принимать в летнюю навигацию 2020 года.

В январе замгендиректора по капитальному строительству ФГУП "Росморпорт" Владислав Рассыхин говорил, что строительство нужно ускорить, чтобы уложиться в срок. На 9 августа отставание от сроков составляло 40 дней, не был построен причал для судов портового флота и не сделаны работы по берегоукреплению внутри гавани, следовало из материалов госзакупок. "Росморпорт" выставил генподрядчику ООО "Больверк" неустойку в размере 52 млн рублей за задержки.

Предполагается, что новый морской терминал сможет принимать порядка 225 тысяч круизных и 80 тысяч паромных пассажиров в год.

Калининградская область Пионерский Антон Алиханов Росморпорт Больверк

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