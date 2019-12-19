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В Калининградской области строительство круизного порта остановили из-за хищений

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - В Калининградской области из-за выявленного хищения 1,6 млрд рублей заморозили строительство круизного порта в Пионерском. Его достроят в 2021 году, сказал журналистам губернатор Антон Алиханов.

"Сейчас заморожено это всё под зиму, они ищут подрядчика, который поможет пережить январь, февраль март и дальше примет решение на проектном комитете у Максима Алексеевича Акимова, что федерация продолжает эту стройку и будет заканчивать её. Давайте будем реалистами, в 2021 году", - сказал он.

Губернатор напомнил, что чиновники "подняли шум" в мае, когда стало понятно, что на стройке ничего не происходит и у застройщика проблемы.

"Оплачены были достаточно существенные суммы за металлоконструкции своему же заводу в Самаре", - добавил он.

Глава региона надеется, что похищенные деньги будут возвращены посредством банковской гарантии или других механизмов.

Подрядчиком строительства было ООО "Больверк". В декабря 2017 года компания заключила госконтракт с ФГУП "Росморпорт" на возведение круизного порта за 7,4 млрд рублей. Компания получила 3,63 млрд рублей аванса. В декабре 2019 года в отношении руководителей "Больверка" возбудили уголовное дело о хищении 1,6 млрд рублей. Порт готов на 27%, в нем выполнены работы на 2,052 млрд рублей.

По версии следствия, полученный аванс "Больверк" перевел на счета четырех аффилированных организаций. В дальнейшем часть денежных средств уходила в пользу фирм-"однодневок", зарегистрированных в Самарской области, некоторые из них представляют собой организованные группы (площадки), целью которых, предположительно, является обналичивание.

5 декабря Приморский суд Петербурга поместил на месяц под домашний арест главного инженера "Больверка" Сергея Петрухина" и арестовал гендиректора компании Сергея Шипицына и его заместителя Евгения Фрида. 11 декабря был арестован бывший первый заместитель генерального директора ООО "Больверк".

"Росморпорт" расторг контракт с "Больверком".

Калининградская область Больверк Пионерский Антон Алиханов Росморпорт

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