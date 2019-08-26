Покрас Лампас готов обсудить корректировку своей работы, вызвавшей протесты верующих

Граффити художника Покраса Лампаса в Екатеринбурге Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Петербургский художник-каллиграфист Покрас Лампас (Арсений Пыженков), работу которого повредили коммунальщики в Екатеринбурге, намерен наладить диалог с противниками своего произведения и готов внести в него корректировки.

"Мы считаем, что нужно выстроить еще раз правильную коммуникацию, ответить на все вопросы и, надеюсь, организовать в скором времени мой приезд для восстановления площади", - сказал художник по видеосвязи на пресс-конференции в пресс-центре "Интерфакса" в Екатеринбурге в понедельник.

По его словам, "если будут в процессе этого какие-то коррективы, то мы готовы все это обсуждать".

Художник также отметил, что закрасить работу невозможно, поскольку это очень масштабный проект. "В любом случае, мы не можем закрасить эту работу, потому что в России очень мало проектов такого масштаба и проектов такого внимания. Действительно, проект выполнен на качественном уровне, с современным контекстом и с обращением к истории нашего искусства. Именно по этим причинам работа получила такую большую поддержку и внимание", - пояснил Покрас Лампас.

19 июля утром дорожные службы в Екатеринбурге чуть не закатали в асфальт работу Покраса Лампаса "Супрематический крест", созданную на площади Первой Пятилетки в рамках в рамках фестиваля уличного искусства "Стенограффия". Эта работа была согласована с властями и представляла собой схематический крест с текстом одного из манифестов Казимира Малевича, вписанный в красный овал.

Рабочие нанесли битум на часть изображения, но не успели положить сверху асфальт. Тем не менее, рисунок оказался поврежден. Дорожные работы успели остановить. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назвал историю с повреждением работы художника возмутительной и заверил, что власти примут меры для восстановления арт-объекта.

Позже организаторы фестиваля "Стенограффия" сообщали, что Покрас Лампас приедет в город 26 августа и восстановит композицию примерно за два дня.

За день до его планируемого приезда, 25 августа, православные активисты устроили акцию против восстановления "Супрематического креста" Покраса Лампаса. После этого художник не приехал в город, а организаторы фестиваля заявили, что пока не знают, когда работа будет восстановлена.

Международный фестиваль "Стенограффия" прошел в Екатеринбурге в начале июля. За три дня художники из шести стран создали более 20 новых арт-объектов.