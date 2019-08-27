Госсовет Татарстана раскритиковал идею отмечать падение татаро-монгольского ига

Ввести новую памятную дату предложили власти Калужской области, где в 1480 году произошло Великое стояние на Угре

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Госсовет Татарстана даст отрицательное заключение на проект федерального закона, который предполагает установить 11 ноября памятную дату - день окончания Великого стояния на Угре, положившего конец татаро-монгольскому игу, пишет "Коммерсант". В Казани считают, что инициатива администрации Калужской области вызовет разобщение русских и татар и приведет к негативным "общественно-политическим последствиям".

26 августа законопроект на совместном заседании рассмотрели комитет Госсовета по госстроительству и местному самоуправлению и комитет по образованию, культуре, науке и национальным вопросам. Комитеты рекомендовали региональному парламенту не поддерживать эту инициативу. 28 августа Госсовет проведет по этому вопросу заочное голосование, затем отзыв заксобрания будет направлен в Госдуму. Отзывы из регионов Дума принимает до 2 сентября.

В многонациональном государстве не должно быть праздников, разъединяющих народы, заявил на заседании депутат Ильшат Аминов. "Понятно, что в Калужской области проводится историческая реконструкция этого события, все это надо как-то узаконить, но для того, чтобы сделать туристически привлекательным этот регион, нам портить отношения между народами нельзя", - цитирует его ИА "Татар-Информ".

Госсовет рассматривал такое же предложение два года назад, напомнил председатель комитета по образованию и культуре Разиль Валеев. Он усмотрел в законопроект "экстремистское направление".

Предложение ввести новый памятный день в календарь поступило от администрации Калужской области, на территории которой в 1480 году произошло стояние на Угре. В Госдуму такой законопроект внес депутат от региона Геннадий Скляр. В пояснительной записке он назвал Великое стояние "значительным и памятным событием в отечественной истории", в результате которого "произошло окончательное освобождение Руси от ига ордынских ханов и была обретена независимость Российского государства с центром в Москве". Введение такой памятной даты будет способствовать укреплению патриотизма и популяризации российской истории, считает Скляр.

В правительстве законопроект поддержали.