Президент и парламент Татарстана возразили против празднования окончания монголо-татарского ига

В пресс-службе Рустама Минниханова предложили лучше отмечать переход Суворова через Альпы

Скульптуры из песка «Золотой Орды" Фото: Vostock-photo

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Госсовет Татарстана проголосовал против поддержки законопроекта о введении в России памятной даты 11 ноября - Дня окончания стояния на Угре, которое в 1480 году положило конец монголо-татарскому игу. Об этом сообщила пресс-служба заксобрания. Днем ранее отрицательный отзыв на законопроект отправил в Госдуму президент республики Рустам Минниханов.

Почти все депутаты Госсовета проголосовали против законопроекта, один из них воздержался. Голосование прошло в заочной форме, ответы от депутатов собирали в течение дня 28 августа. В Госдуме отзывы регионов на эту инициативу принимают до 2 сентября. В пресс-службе Госсовета объяснили, что заочную форму голосования выбрали для скорости. Иначе бы сначала пришлось проводить заседание президиума парламента, и только семь дней спустя сессию и голосование.

29 августа спикер Госсовета Фарид Мухаметшин подписал и направил в Москву отрицательный отзыв депутатов.

26 августа законопроект рассмотрели комитеты Госсовета по госстроительству и местному самоуправлению и комитет по образованию, культуре, науке и национальным вопросам, и посоветовали парламенту не поддерживать эту инициативу. Участники обсуждения согласились, что такая памятная дата будет служить разъединению народов. Председатель комитета по образованию и культуре Разиль Валеев усмотрел в законопроекте "экстремистское направление".

"Мы исходим из того, что памятными датами в России должны быть исключительно такие даты и события, которые, без сомнения, являются общеобъединяющими для всего многонационального народа", - заявила 29 августа замруководителя пресс-службы Минниханова Лилия Галимова. Она отметила, что в истории России много важных событий и предложила сделать памятной датой поход Александра Суворова в Швейцарию и переход через Альпы, которому в сентябре исполнится 220 лет.

Законопроект о новой памятной дате в Думу внес депутат от Калужской области Геннадий Скляр. Учредить такой праздник предложила администрация Калужской области, на территории которой происходило стояние на Угре. В пояснительной записке Скляр назвал Великое стояние "значительным и памятным событием в отечественной истории", в результате которого "произошло окончательное освобождение Руси от ига ордынских ханов и была обретена независимость Российского государства с центром в Москве". Он высказал уверенность, что введение этой даты поспособствует укреплению патриотизма и популяризации российской истории.

Инициативу Скляра поддержали Российская академия наук, Минобороны, Минкультуры и правительство.

Участвовавшие в обсуждении законопроекта 26 августа сотрудники профильных институтов Академии наук Татарстана оценили законопроект негативно. Они отметили, что стояние на Угре в 1480 году вообще не является эпохальным историческим событием и что в истории России таких "стояний" было немало.

Борьба за независимость Московского государства продолжалась вплоть до эпохи Ивана Грозного, говорилось в заключении Института истории имени Марджани Академии наук Татарстана. Отмечание даты завершения стояния на Угре, по мнению института, "несет в себе яркую негативную политическую окраску в связи с тем, что история Золотой Орды и татарских ханств является наследием современных татар".