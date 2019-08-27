Россияне смогут оформлять пенсию и подавать иски через суперсервисы госуслуг

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Россияне смогут онлайн обжаловать штрафы, оформлять пенсию и подавать иски. "Российская газета" сообщает, что на портале госуслуг появились прототипы еще пяти так называемых суперсервисов. В функционал добавились опции "Обжалование штрафов онлайн", "Правосудие онлайн", "Подача заявлений в правоохранительные органы", "Пенсия онлайн" и "Утрата близкого человека".

Создатели поясняют, что суперсервисы построены на анализе жизненной ситуации человека, они должны дать возможность оформить положенные выплаты или получить необходимые документы "в один клик".

Так россияне смогут обжаловать штрафы за нарушение ПДД или подавать заявления в правоохранительные органы без личного присутствия. То же касается и подачи исков: даже участвовать в судебных заседаниях можно дистанционно вплоть до момента вынесения решения.

В случае смерти близкого человека оформить документы и разобраться с наследством также можно будет через интернет.

Через суперсервисы, обещают создатели, можно контролировать пенсионные накопления и учтенный трудовой стаж.

Вице-премьер Максим Акимов пояснил, что идея этих суперсервисов в том, чтобы человеку было действительно удобно, а не так, как считает удобным чиновник.

Опции презентовали в начале августа. В том числе возможность получения госуслуг при рождении ребенка, поступлении в вуз онлайн, переезде в другой регион, оформлении легких ДТП по европротоколу и услуг, связанных с исполнительным производством.

Сейчас россияне могут направлять свои отзывы и замечания по работе данного вида услуг. Подвести итоги по первой десятке суперсервисов планируется в сентябре.