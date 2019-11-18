Медведев заявил о необходимости внедрить в портал госуслуг ряд новых функций

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил о необходимости усовершенствования единого портала госуслуг и придания ему новых функций, которыми смогут воспользоваться граждане.

"Еще один документ, на который хотел бы обратить внимание, он касается единого портала государственных и муниципальных услуг. Мы его развиваем, он достаточно популярный, но там есть и ряд идей, которые нужно будет воплотить", - сказал Медведев на совещании с вице-премьерами.

Глава правительства отметил, что на портале госуслуг должно быть создано единое окно цифровой обратной связи граждан, юридических лиц с органами власти всех уровней и структурами, которые им подчинены. Он пояснил, что в этом случае появится возможность отслеживать ход обращений, а также контролировать качество работы органов власти.

"Во-вторых, есть идея, чтобы через этот портал можно было осуществлять и юридически значимые действия. В частности, совершать сделки купли-продажи имущества с использованием электронной подписи", - сказал премьер.

Есть также предложение использовать портал для информирования граждан о получении каких-либо льгот, которые не известны людям, но на которые они имеют право, также рассказал Медведев. "Сейчас эти функции закреплены нормативно в рамках принятого решения, но их техническая реализация будет происходить в следующем году", - сообщил премьер.

Он подчеркнул, что к этим изменениям должны быть готовы министерства и ведомства. "Вопрос не только в том, чтобы красивую модель создать, а в том, чтобы она была рабочей, чтобы она существовала", - сказал Медведев.

Цифровое государство

В свою очередь, вице-премьер Максим Акимов отметил, что увеличился спрос на услуги цифрового государства. "У нас 86% населения ежедневно пользуются интернетом, на руках у наших граждан 88 миллионов мобильных устройств, смартфонов", - сказал он.

Акимов подчеркнул, что единый портал государственных и муниципальных услуг является одним из самых посещаемых в мире сайтов госструктур. "В следующем году мы, кстати, перешагнем, уверенно можно об этом сказать, отметку в 100 миллионов пользователей", - сказал он, заметив, что сдвиг происходит в сторону мобильности. По словам Акимова, мобильным приложением портала ежедневно пользуется 1 млн 700 тыс. человек.

"В следующем году мы запустим сервисы по онлайн-поступлению в вуз, по взысканию задолженности по работе службы судебных приставов. Мы уже запустили сервис по оформлению европротокола онлайн", - сказал вице-премьер.

Офомление европротокола и подача заявления в полицию онлайн

Ранее сообщалось, что с 1 ноября у порядка 100 млн пользователей портала госуслуг появилась возможность оформить электронный европротокол при авариях с участием не более двух машин и без пострадавших. Для оформления европротокола необходимо использовать приложение "Помощник ОСАГО", пока что услуга доступна для жителей Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Республики Татарстан.

В августе стало известно, что на портале госуслуг появились прототипы еще пяти так называемых суперсервисов, с помощью которых россияне смогут онлайн обжаловать штрафы, оформлять пенсию, а также подавать иски и заявления в полицию.