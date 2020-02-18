На жительницу Волгограда завели уголовное дело из-за посылки с антидепрессантом

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Астраханская таможня завела уголовное дело на Ольгу Калиновскую из Волгограда, которой знакомый прислал из-за границы антидепрессант бупропион, пишет "Коммерсантъ". Ей вменили контрабанду наркотиков в особо крупном размере. Эксперты ФТС нашли в таблетках производные запрещенного в России эфедрона.

Калиновская с 2008 по 2017 год жила на Украине. Там врачи нашли у нее депрессивное расстройство личности. В 2012 году ее дистанционно консультировал норвежский специалист по синдрому дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), подтвердил ее диагноз и рекомендовал бупропион. Она его легально заказывала на Украину из Индии, газета отмечает, что за границей это легальный антидепрессант.

После переезда в Волгоград Калиновская прошла обследование, и российские психиатры не подтвердили у нее СДВГ, поставив другой диагноз. В декабре 2019 года она получила из Индии посылку, а на почте ее задержали. В посылке оказалось 300 таблеток бупропиона. По словам Калиновской, их купил и прислал ей норвежский консультант. Теперь ей грозит до 20 лет лишения свободы.

До 2016 года бупропион продавался в России, а Минздрав вносил его в стандарты оказания медпомощи. Затем производитель бупропиона ушел с российского рынка и отозвал лицензию из Госреестра лекарственных средств. По закону, такие препараты в России можно покупать как БАДы. Однако с 2019 года россиян, которые закупали бупропион за рубежом через интернет, начали задерживать, поскольку с 2012 года бупропион попал под понятие "производного наркотических средств".

Так называют вещества, созданные путем небольшого изменения химической формулы наркотика. "Производные" не внесены в список запрещенных веществ, но все равно в России считаются наркотиком. Соответствующее изменение в законы внесли ради борьбы со спайсами, производители которых быстро меняли формулу, чтобы избежать преследования.

В апреле 2019 года за закупку бупропиона под уголовное преследование за контрабанду наркотиков попала Дарья Беляева из Екатеринбурга. Она заказала в Польше антидепрессант "Элонтрил", в состав которого входит бупропион.

В августе 2019 года Российское общество психиатров (РОП) подготовило официальное заявление о том, что антидепрессант бупропион не является наркотиком. Они указали, что он не вызывает эйфории, синдрома зависимости и не является объектом массового злоупотребления.