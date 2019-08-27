Что произошло за день: вторник, 27 августа

Мороженое и Су-57 для Эрдогана, FEDOR без ног и перуанские индейцы против ученых-гляциологов

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В будущем робот FEDOR лишится ног. Дмитрий Рогозин рассказал, что робот второго поколения будет меньше похож на человека, к тому же для передвижения по МКС ноги не нужны.

- Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган посетили авиасалон МАКС-2019. Российский лидер показал турецкому коллеге истребители Су-57 и Су-35, а также гражданский самолет МС-21. Эрдоган поинтересовался, летает ли уже Су-57 и можно ли его купить, а также пожаловался, что строящийся российско-китайский авиалайнер CR929 тесноват. Владимир Путин же по традиции купил на МАКС мороженого, причем на всех членов делегаций, передумав оставлять сдачу главе Минпромторга.

- ЕСПЧ присудил 34 тысячи евро вдове и матери Сергея Магнитского. Минюст России в течение трех месяцев определится, будет ли обжаловать это решение. Заочно осужденный в России основатель инвестфонда Hermitage Capital Уильям Браудер назвал решение победой для семьи юриста и для правосудия.

- В Арктике официально открыли пять новых островов. Как следует из сообщения Северного флота, острова находятся в бухте Визе на западном - Карском морском побережье острова Северный Новой Земли. Их площадь варьируется от 900 до 54500 квадратных метров.

- Экс-министр Михаил Абызов стал фигурантом нового уголовного дела. Как рассказал его адвокат, против бывшего главы министерства по делам Открытого правительства завели дело по статье "Незаконное участие в предпринимательской деятельности".

- Минимальная пенсия в Москве с 1 сентября будет повышена до 19,5 тыс. рублей. Доплаты к пенсиям получат 1,6 млн московских пенсионеров, причем 44 тыс. из них - впервые.

- Племя перуанских индейцев прогнало ученых с горы Уаскаран. В числе участников экспедиции гляциологов было трое россиян. Всех пришлось эвакуировать вертолетом, так как местные жители подумали, что речь идет не о науке, а о добыче ископаемых.