Племя перуанских индейцев прогнало российских ученых с горы Уаскаран

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - "Враждебное индейское племя" едва не взяло в заложники членов международной экспедиции на одной из самых высоких гор Южной Америки горе Уаскаран.

Как рассказали в Институте географии (ИГ) РАН, в составе экспедиции были трое российских ученых из отдела гляциологии института.

Там отметили, что, несмотря на поддержку официальных властей, ученые столкнулись с недоброжелательным отношением местного населения.

Жители ближайшей деревни потребовали от ученых немедленно покинуть прекратить их работу, так как, по мнению индейцев, власти, Перу дали согласие на добычу полезных ископаемых из ледников горы Уаскаран"

Ученые пытались объяснить, что это не так, а цель экспедиции - научная. Но эффекта эти объяснения не имели, из-за угрозы безопасности гляциологов все ученые были эвакуированы полицейским вертолетом из базового лагеря. На следующий день местные жители заблокировали спускавшуюся группу горных гидов и носильщиков экспедиции. Их отпустили только после вмешательства вооруженных полицейских.

Из-за инцидента работы были прерваны почти на две недели.

Длительные переговоры с представителями общин, живущих на горе Уаскаран все же позволили беспрепятственно спустить с горы оборудование и материалы.

Международная экспедиция была организована Бердовским центром полярных исследований Университета Огайо (США) с участием Института географии РАН при поддержке Национального научного фонда США (NSF) с целью бурения льда на горе Уаскаран.

Как подчеркивают ученые, бурение ледника велось "для изучения истории климата южного полушария Земли".

Климатическая летопись Уаскарана насчитывает около 20 тыс. лет. Это одно из немногих мест в тропиках, где палеоклиматическая информация еще не нарушена таянием.

"В ходе экспедиции было получено два керна льда (168 м каждый) в седловине на высоте 6 тыс. м, а также два керна (68 м) на вершине (6 тыс. 768 м). Это самая высокая точка бурения льда в южном полушарии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что международная экспедиция завершилась успешно.