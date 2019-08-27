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В России зафиксировали рост уровня бедности

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Численность населения РФ с доходами ниже прожиточного минимума в I полугодии 2019 года увеличилась на 0,2 млн человек по сравнению с I полугодием 2018 года и составила 19,8 млн человек, уровень бедности вырос до 13,5% с 13,3%, сообщил во вторник Росстат.

ЭкономикаУровень бедности в РФ вырос в начале годаЧитать подробнее

Уровень бедности в РФ во II квартале 2019 года вырос до 12,7% против 12,5% во II квартале 2018 года.

В I квартале 2019 году уровень бедности равнялся 14,3% против 13,9% в I квартале 2018 года.

Показатель уровня бедности имеет ярко выраженный сезонный характер - максимальный в I квартале и минимальный в IV квартале (из-за выплат премий в конце года), поэтому корректно сравнивать квартал с аналогичным кварталом прошлого года, а не с предыдущим кварталом.

Минэкономразвития в понедельник в новом макропрогнозе ухудшило прогноз уровня бедности в РФ на 2019-2022 годы: в 2019 году он ожидается на уровне 12,5% населения (12% в предыдущей версии - ИФ), в 2020 году - 11,7% (11,1%), в 2021 году - 10,8% (10,2%), в 2022 году - 9,4% (9,3%), в 2023 году - 7,9% (8,0%), в 2024 году - 6,6% (6,6%).

Росстат

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