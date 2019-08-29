Депутаты предложили разрешить курьерскую доставку безрецептурных лекарств

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Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - В России могут разрешить дистанционную продажу лекарств - соответствующие законодательные поправки подготовили в "Единой России".

Предлагаемые ко второму чтению изменения предусматривают, что доставка безрецептурных лекарств, купленных дистанционно, будет осуществляться курьером.

Как пояснила первый заместитель секретаря генерального совета партии, депутат ГД Ольга Баталина, цель нововведений - повысить доступность лекарств для жителей.

По ее словам, доставку можно разрешить любым курьерским службам, а вот нести ответственность за подлинность и качество препаратов будет аптечная организация, осуществляющая онлайн-продажу.

Допустить к розничной интернет-продаже лекарственных препаратов предлагается организации, которые занимаются оптовой реализацией лекарств. Они должны будут соблюдать "абсолютно все требования, которые в настоящее время предъявляются к розничным аптекам".

Что касается препаратов, которые содержат этиловый спирт, то такие лекарства не должны реализовываться через интернет. Такова позиция парламентариев от ЕР.