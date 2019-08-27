Водители смогут обжаловать штрафы за нарушение ПДД через "Госуслуги"

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минкомсвязи) планирует в 2020 году запустить в тестовом режиме сервис по обжалованию через единый портал госуслуг штрафов за нарушение правил дорожного движения (ПДД), сообщает во вторник газета "Известия".

"На сайте госуслуг gosuslugi.ru появится отдельный сервис, который позволит обжаловать штрафы за нарушение ПДД онлайн, без визита в Госавтоинспекцию", - говорится в публикации со ссылкой на замглавы Минкомсвязи Максима Паршина.

Также дистанционно можно будет вернуть деньги за неправомерно назначенный штраф, уточняет издание.

Прототип услуги, по словам Паршина, 27 августа будет показан гражданам для получения от них замечаний и предложений, а сам сервис в тестовом режиме планируется запустить в 2020 году.

Газета ознакомилась со схемой работы сервиса, который позволит в онлайн-режиме обратиться не только в ГИБДД, но и к операторам парковок. Чтобы воспользоваться услугой, нужно будет дать согласие на получение электронных заказных писем. Жалобу можно подать в электронном виде в течение десяти дней с момента получения извещения о штрафе. К жалобе могут быть прикреплены различные материалы, подтверждающие правоту автовладельца, отмечается в статье.

Ранее сообщалось, что Минкомсвязи до конца года планирует разместить на сайте gosuslugi.ru прототипы всех 25 суперсервисов - комплексов услуг, которые будут оказываться без личного посещения гражданами госорганов и иных организаций.

Вице-премьер Максим Акимов заявлял, что суперсервисы полностью заработают в 2020 году, для их работы потребуется изменить более 140 нормативных правовых актов.

Технической разработкой суперсервисов занимается компания "РТ-Лабс" ("дочка" "Ростелекома" (MOEX: RTKM)) при участии НИИ "Восход". По словам Акимова, в работе также участвуют Сбербанк (MOEX: SBER), "Яндекс" (MOEX: YNDX), Mail.ru Group.

Сейчас к тестированию представлены прототипы суперсервисов по пяти жизненным ситуациям: рождение ребенка, поступление в вуз онлайн, переезд в другой регион, оформление европротокола онлайн, цифровое исполнительное производство.

Первый суперсервис, который заработает в тестовом режиме в ноябре 2019 года в четырех регионах (Москва, Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область), - оформление европротокола онлайн.