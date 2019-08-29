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Из частного дома в Башкортостане изчез младенец

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Годовалый ребенок пропал из частного дома в Дюртюлинском районе Башкирии. Полиция ведет поиски, по данному факту возбуждено дело по статье "Убийство малолетнего" (стандартная процедура при исчезновении ребенка).

По предварительным данным, исчезновении малыша заметила утром 29 августа его 28-летняя мать. Она проснулась и заметила, что один из двоих ее детей пропал. Она сообщила о происшествии в полицию.

Ребенка разыскивают сотрудники полиции, МЧС и волонтеры.

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