Пропавшего в Башкирии годовалого ребенка нашли мертвым

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Пропавший из частного дома в Башкирии годовалый мальчик найден мертвым, сообщает поисковое движение "РОО Поиск пропавших детей в Уфе и республике Башкортостан".

"Найден, погиб", - говорится в сообщении на странице "ВКонтакте".

В четверг мать ребенка сообщила в полицию об исчезновении сына после того, как не обнаружила его утром дома. Следователи возбудили уголовное дело по статье об убийстве малолетнего (п."в" ч. 2 ст. 105 УК РФ) для "проведения более эффективных следственных мероприятий, направленных на установление места нахождения ребенка".

При этом ряд местных СМИ со ссылкой на свои источники утверждал, что мать якобы дала признательные показания в убийстве сына. Так, интернет-портал Bash.News в правоохранительных органах сообщил, что женщина оставила ребенка в поле недалеко от своего дома, после чего инсценировала исчезновение мальчика. Источник "КП – Уфа" заявил, что мать закопала тело сына под слой навоза в своем дворе.

Официально эта информация не подтверждена.