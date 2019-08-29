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В деле о покушении на редактора "Новых колес" в Калининграде появился второй обвиняемый

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - В рамках расследования уголовного дела о покушении на главного редактора калининградской газеты "Новые колеса" Игоря Рудникова следствие предъявило обвинение уже отбывающему наказание за участие в преступной группе Михаилу Васюку. Об этом говорится в сообщении Объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга.

17 марта 2016 года произошло покушение на Рудникова в центре Калининграда, ему нанесли несколько ножевых ранений.

По данным следствия, Васюк участвовал в реализации плана по убийству Рудникова. В калининградском кафе "Солянка" Васюк подошел сзади к выходящему из помещения Рудникову, обхватил его за плечи. После этого его соучастник Алексей Каширин нанес "не менее пяти ударов колюще-режущим предметом". Рудников выжил.

Сообщается, что Васюк в настоящее время отбывает наказание в колонии в Архангельской области. В Петербург он был переведен для следственных действий. Следствие просило арестовать Васюка, но суд отказал в удовлетворении ходатайства.

Как сообщалось, Каширин был осужден в ноябре 2017 года на десять лет колонии по делу о покушении на убийство Рудникова. Сам Рудников стал фигурантом уголовного дела о покушении на самоуправство, по которому приговорен к обязательным работам.

Еженедельник "Новые колеса" постоянно публикует материалы о громких региональных скандалах, всевозможных разоблачениях и тайной жизни политиков, депутатов, чиновников и силовиков. Издание не раз выступало ответчиком в судах. В 2006 году в отношении Рудникова было возбуждено сразу пять уголовных дел, связанных с газетными публикациями.

Новые колеса Игорь Рудников

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