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В редакцию калининградской газеты "Новые колеса" пришли с обыском

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - В редакцию калининградской газеты "Новые колеса" пришли с обысками сотрудники областного управления Следственного комитета. Копию постановления об обыске выложил в фейсбуке главный редактор издания Игорь Рудников.

Из документа следует, что обыски проводятся по делу о клевете на офицера областного управления МВД, которую нашли в майской заметке издания. Уголовное дело было возбуждено 28 сентября следственным отделом Ленинградского района. Суд разрешил следователям изъять документы издания, компьютеры, жесткие диски и другую технику.

Рудников сообщил, что в ходе обыска из редакции стали изымать компьютеры. Около 14:45 по московскому времени он отметил, что следственные действя продолжаются больше пяти часов.

Пресс-служба регионального СКР не комментирует данную информацию.

Еженедельник "Новые колеса" ранее не раз публиковал материалы о громких региональных скандалах, разоблачающие материалы о тайной жизни политиков, депутатов, чиновников и силовиков. Издание не раз выступало ответчиком в судах.

Осенью 2017 года Рудников, владелец газеты и депутат Калининградской областной думы Игорь Рудников был задержан и обвинен в вымогательстве $50 000 за непубликацию критического материала о руководителе областного СКР Викторе Леденеве.

В ноябре 2017 года Калининградская областная дума лишила Рудникова полномочий депутата по требованию прокуратуры. Ведомство установило, что в ходе избирательной кампании 2016 года депутат скрыл факт получения карточки постоянного жителя США в 2013 году сроком действия до 2026 года.

В феврале 2019 года Калининградской областной суд удовлетворил иск Роскомнадзора о юридической ликвидации газеты "Новые колеса" на том основании, что изданию было вынесено два предупреждения в течение одного года.

В июне 2019 года суд переквалифицировал действия Рудникова и признал его виновным по части 3 статьи 30-части 1 статьи 330 УК (покушение на самоуправство) и статье 330.2 УК (неуведомление о наличии разрешения на жительство иностранного государства), назначив наказание в виде обязательных работ на 550 часов. Рудников был освобожден по отбытию, выпущен из-под стражи в зале суда.

Калининград Игорь Рудников Новые колеса СКР МВД

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