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Козак поддержал метод эталонов при расчете цен на передачу электроэнергии

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Вице-премьер Дмитрий Козак одобрил метод эталонных затрат для расчетов сетевых тарифов на совещании 28 августа, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на участников совещания.

По данным газеты, до 20 сентября ведомства изучат, на что тратят средства основные территориальные сетевые организации (ТСО) и как изменятся тарифы в случае применения эталонов. Эталоны должны утверждаться с учетом лучших показателей среди ТСО.

Метод призван сделать тариф прозрачным для потребителя и выравнять стоимость электроэнергии в соседних регионах, что должно увеличить их инвестиционную привлекательность, считают в "Россетях". Потребители, по оценкам ФАС, сэкономят 12,7 млрд рублей.

Внедрить метод эталонов предложил Владимир Путин в 2018 году. По его мнению, необоснованный рост тарифов продавливается, а выручка уходит в карман принимающим решения, а не на развитие энергосетей в регионе.

Дмитрий Козак Россети

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