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"Аэропорты регионов" предложили объединить малые аэропорты на словиях концессии

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Гендиректор холдинга "Аэропорты регионов" Евгений Чудновский предложил создать совместную с "Новапорт" компанию по управлению региональными аэропортами с пассажиропотоком от 50 до 500 тыс. человек в год, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники в отрасли.

Предложение, по данным источников, состоит в том, чтобы создать на пилотном этапе компанию, управляющую 10 аэропортам на условиях концессии для обеспечения инвестиций в их инфраструктуру. Число аэропортов может быть увеличено до 50. Проект предлагается профинансировать из федерального бюджета или льготных кредитов у госбанков.

В Минтрансе отметили, что предложение вызывает интерес, но его необходимо проработать.

Также компания предложила смягчить требования по безопасности в малых аэропортах, чтобы снизить издержки.

Минтранс

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