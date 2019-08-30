Поиск

Зеленский назначил Рябошапку генпрокурором Украины

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Руслана Рябошапки новым генеральным прокурором, сообщает сайт главы государства.

"Назначить Рябошапку Руслана Георгиевича Генеральным прокурором", - говорится в тексте указа.

Верховная рада в ночь на пятницу, 30 августа, поддержала назначение Руслана Рябошапки на должность генерального прокурора Украины по представлению президента страны Владимира Зеленского.

Украина Владимир Зеленский Руслан Рябошапка

Новости по теме

Новости

Рада в первом чтении одобрила снятие депутатской неприкосновенности

Рада поддержала назначение Рябошапки генпрокурором Украины

Рада поддержала назначение Рябошапки генпрокурором Украины

Трамп отменил визит в Польшу из-за надвигающегося на Флориду урагана

Вице-премьер Италии предрек крах следующему правительству страны

Ракета взорвалась в иранском космическом центре

Рада утвердила предложенный премьером Гончаруком состав правительства

Что произошло за день: четверг, 29 августа

Умер французский актер Мишель Омон

Умер французский актер Мишель Омон

Главой МИД Украины стал Вадим Пристайко

Верховная рада назначила министра обороны Украины

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');