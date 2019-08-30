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Инженер, задержанный по делу об обрушении стены в Новосибирске, отпущен под залог

Инженер, задержанный по делу об обрушении стены в Новосибирске, отпущен под залог
Разбор завалов на месте обрушения стены в одноэтажном здании в Новосибирске
Фото: Ростислав Нетисов/ТАСС

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Центральный суд Новосибирска в пятницу избрал меру пресечения в виде залога в 200 тысяч рублей главному инженеру кемеровского СМУ АО "Сибирьэнергомонтаж" Александру Петрову по делу об обрушении стены насосной станции в Новосибирске. Об этом сообщил корреспондент "Интерфакса" из суда.

В среду днем обрушилась стена реконструируемой двухэтажной насосной станции "Сибирской генерирующей компании" (СГК, входит в СУЭК) на улице Ударной в Новосибирске. Общая площадь обрушения составила около 350 квадратных метров - в котлован рухнула стена из бетонных блоков, обложенных кирпичом. Там работали восемь человек, трое из них погибли, один попал в больницу с переломом ноги.

Было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.216 УК РФ (нарушение правил проведения работ, повлекшее гибель двух и более человек). Помимо Петрова задержаны исполнительный директор АО "Сибирьэнергомонтаж" Алексей Бочаров и начальник "Сибирьэнергомонтажа" Михаил Павлов.

Обрушение дома в Новосибирске

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Новосибирск

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