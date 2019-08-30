Жительницу Сочи обвинили в гибели двухмесячного сына

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Жительнице Сочи, чей двухмесячный сын умер в больнице от дистрофии внутренних органов, предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности, сообщает в пятницу пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

По данным следствия, 25 апреля 34-летняя женщина, живущая вместе с мужем в съемном жилье в поселке Верхнеармянская Хобза, без помощи врачей родила в домашних условиях сына. Она не стала ставить ребенка на учет у врачей, так что он не прошел даже диагностику, которая могла бы выявить имеющиеся заболевания.

23 июня состояние ребенка ухудшилось, он стал отказываться от пищи, однако мать не обратилась за медицинской помощью. Через два дня, 25 июня, так как сын все еще не ел и чувствовал себя все хуже, родители отвезли его в больницу. Однако несмотря на помощь медиков мальчик умер.

"Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть наступила в результате внутримозгового кровоизлияния и проявлений тяжелой формы дистрофии внутренних органов", - говорится в сообщении.