Человек пострадал при обрушении породы на руднике в Карачаево-Черкесии

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - В Карачаево-Черкесии произошло обрушение горной породы в шахте Урупского горно-обогатительного комбината, пострадал один человек. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

Информация об инциденте поступила спасателям в 11:30. По их данным, обрушение произошло на глубине от 560 до 600 метров в блоке 1616. Туда направились 14 человек спасателей военизированной горноспасательной части и две единицы техники.

Позднее глава администрации Урупского района КЧР Алексей Шутов сказал, что пострадавшего извлекли из шахты. У него подозрение на перелом, его доставят в больницу. Остальных горняков оперативно вывели из блока, блок закрыли до прибытия комиссии, которая расследует несчастный случай на производстве, добавил Шутов.

Урупский ГОК входит в Уральскую горно-металлургическую компанию (УГМК).