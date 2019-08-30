Правительство утвердило порядок обеспечения инфицированных ВИЧ лекарствами

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Правительство РФ утвердило положение об организации обеспечения инфицированных ВИЧ, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и С, антивирусными лекарственными препаратами.

"Потребность (объем поставки) в лекарственном препарате определяется с учетом клинических рекомендаций и среднекурсовой дозы лекарственного препарата, исходя из ежемесячной фактической потребности больных", - говорится в утвержденном положении, размещенном на официальном интернет-портале правовой информации в пятницу.

При этом в начале комиссия Минздрава на заседании будет рассматривать заявки на предмет обоснованности заявленных объемов лекарств и при необходимости корректировать их.

Лечащие врачи должны будут информировать больных при назначении лекарств о возможности получения их бесплатно.

Больной сможет получить лекарство в течение максимум 20 дней с момента включения его в Федеральный регистр.

Также правительство утвердило положение об обеспечении лекарствами больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя.

Финансировать обеспечение лекарствами таких лиц также будет федеральный бюджет.

В прошлом году "Ведомости" написали о том, что на закупку интерферонов и противовирусных препаратов для лечения гепатитов у ВИЧ-инфицированных Минздрав потратит 473 млн рублей против 1,1 млрд в этом году, обеспечив лечение 430 человек. При этом современными неинтерфероновыми препаратами обеспечат 100 людей вместо 748 как в 2018 году.

Руководитель Федерального научно-методического центра по борьбе и профилактике ВИЧ-инфекции Вадим Покровский рассказал "Интерфаксу", что устаревшие препараты вызывают серьезные побочные эффекты - от неврологических до облысения.

По разным данным, число ВИЧ-инфицированных в России от 700 тысяч до почти 1 млн человек. Из них, по данным "Ведомостей", около трети болеют гепатитами.

В середине декабря министр здравоохранения опровергла информацию СМИ о том, что Минздрав намерен сокращать закупки современных безинтерфероновых препаратов от гепатита С.

Трудности с закупками

Как сообщал "Коммерсантъ", более четверти всех тендеров на закупку лекарств в 2019 году не состоялись (60 тысяч против 163 состоявшихся, и с прошлого года количество несостоявшихся выросло в два раза). Главной причиной срывов стала новая методика Минздрава формирования максимальной цены контракта при госзакупках. Министерство таким образом пыталось выравнять закупочные цены по всей стране, но механизм оказался невыгоден производителям, которые массово отказались участвовать в тендерах. Тендеры на "Ламивудин" - главное лекарство для пациентов с ВИЧ - срывались трижды, а он входит в курс лечения практически всех пациентов с ВИЧ.