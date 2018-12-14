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В Минздраве опровергли сообщения о сокращении закупкок лекарств для ВИЧ-инфицированных

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Минздрав не будет сокращать закупки современных безинтерфороновых препаратов от гепатита С для ВИЧ-инфицированных, сообщила журналистам глава министерства Вероника Скворцова.

"Это не так", - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос "Интерфакса"

Ранее "Ведомости" сообщали, что Минздрав собирается существенно снизить закупки современных препаратов для лечения гепатитов у ВИЧ-инфицированных, заменив их устаревшей интерферонсодержащей терапией.

В публикации сообщается, что в 2019 году на закупку современного противовирусного лекарства "Дасабувир" выделено в 7,5 раз меньше денег, чем в 2018. Таким образом, получить лечение с использованием этого препарата смогут лишь 100 человек (вместо 748 в этом году); это должно сэкономить Минздраву почти 400 млн рублей.

В то же время, пишут "Ведомости", ведомство планирует начать закупки препарата "Нарлапревир" (в 2018 году оно не приобреталось). Закупки на 139 млн. рублей позволят обеспечить лечение этим лекарством для 430 человек.

При этом интерфероновые препараты, к которым относится "Нарлапревир", вызывают сильные побочные эффекты, рассказал "Интерфаксу" руководитель Федерального научно-методического центра по борьбе и профилактике ВИЧ-инфекции Вадим Покровский. По его словам, старые интерфероновые препараты, разработанные 10-20 лет назад, вводятся инъекциями, а лечение ими длится около года, в то время, как новые неинтерфероновые лекарства принимают в таблетках, а результат наступает за 12 недель.

"Поскольку побочные эффекты очень выражены, многие сходят с терапии. В основном это неврологические эффекты - тревога, раздражительность, бессонница. Но многие еще и лысеют на время лечения", - сказал Покровский.

В целом на закупку лекарств для лечения гепатитов у ВИЧ-инфицированных в 2018 году Минздрав планирует потратить 473,5 млн руб., тогда как в 2018 году эта сумма составила 1,1 млрд, пишут "Ведомости".

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Теги: Минздрав, Вероника Скворцова

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