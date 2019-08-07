"Коммерсантъ" сообщил о срыве четверти госзакупок жизненно важных лекарств

В первой половине 2019 года число несостоявшихся госзакупок лекарств выросло вдвое

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Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - По итогам первой половины этого года количество несостоявшихся тендеров на государственные закупки жизненно важных лекарств увеличилось вдвое, приводит данные расчетов аналитической компании Headway газета "Коммерсантъ".

Как сообщается, число несостоявшихся госзакупок лекарств выросло с 31,8 тысячи в первой половине 2018 года до 60,8 тысячи за аналогичный период 2019 года. Это более четверти всех тендеров, подчеркивает издание. Состоявшимися в первой половине текущего года признаны 163,4 тысячи тендеров.

Согласно расчетам Headway, большинство тендеров (55,6 тысяч) не состоялись из-за отсутствия заявок. Еще 2,8 тысячи были отменены из-за отказа от размещения заказа, а 2,1 тысячи не состоялись из-за недопуска всех участников. При этом суммарный объем сорванных аукционов вырос на 52% - с 26 млрд рублей до 39,7 млрд рублей.

В исследовании говорится, что большинство тендеров сорвались в регионах. Причем проблемы возникали с недорогими препаратами, такими как натрия хлорид, декстроза, преднизолон.

Газета отмечает, что рост числа несостоявшихся тендеров связан с новой методикой формирования максимальной цены контракта при госзакупках. С ее помощью Минздрав пытался выровнять закупочные цены на лекарства по всей России, но механизм оказался невыгоден производителям. Из-за этого они стали массово отказываться от участия в тендерах, отмечает "Коммерсантъ".

Приказ Минздрава №871н обязал госзаказчиков при обосновании начальной максимальной цены контракта на поставку лекарств использовать модель расчета по референтным ценам (усредненная цена, рассчитанная по аналогичным заключенным контрактам, которые поставщики исполнили в полном объеме без штрафов и пеней - ИФ). Согласно документу, госзаказчик должен выставить минимально возможную стоимость контракта, отмечает "Коммерсантъ".

Ранее в Федеральном научно-методическом центре по профилактике и борьбе со СПИДом ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора "Интерфаксу" сообщили, что ситуация с закупками Ламивудина - главного лекарства для пациентов с ВИЧ - близка к критической. Как отмечалось, фармацевтические компании перестали выходить на аукционы из-за невыгодных для них условий.