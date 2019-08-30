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Система "ГЛОНАСС" временно лишилась второго за неделю спутника

Система "ГЛОНАСС" временно лишилась второго за неделю спутника
Спутник ГЛОНАСС
Фото: Официальный сайт РКС

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Три из 24 аппаратов спутниковой группировки "ГЛОНАСС" в настоящее время не работают по предназначению. Это следует из данных информационно-аналитического центра координатно-временного и навигационного обеспечения.

В пятницу временно вывели из состава группировки спутник №745, запущенный в 2011 году. Это уже второй аппарат за неделю: в понедельник также временно был выведен его ровесник под номером 742.

Для полного покрытия поверхности Земли необходимо чтобы работало 24 спутника. В настоящее время работает 21.

В воскресенье должен вернуться к работе один из старейших аппаратов "ГЛОНАСС" №717, летающий с 25 декабря 2006 года. Этот аппарат не работает в составе группировки с 1 августа.

Еще два спутника, один из которых также был запущен в декабре 2006 года, состоят в орбитальном резерве. Один проходит этап летных испытаний, на орбите он находится с 2011 года. Все эти аппараты работают за пределами срока эксплуатации, составляющего семь лет.

ГЛОНАСС

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