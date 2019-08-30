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Житель Ставрополья получил 2 года колонии за оправдание терроризма в интернете

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил жителя Ставропольского края Станислава Шаламова к двум годам колонии за размещение в интернете комментариев с оправданием терроризма.

Суд установил, что 1 июня 2018 года подсудимый опубликовал с помощью мобильного телефона комментарии, оправдывающие терроризм.

В отношении Шаламова возбудили уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма).

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке.

Ставропольский край

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