Санитарок орловского интерната для престарелых уволили после видео с инвалидом на полу

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Три санитарки Болховского дома-интерната для престарелых и инвалидов в Орловской области уволены после разбирательства в связи с появлением в интернете видеозаписи с пенсионером на полу, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Она отмечает, что это решение принято из-за тяжести и особой социальной значимости допущенного ими нарушения. Кроме того, директору дома-интерната и старшей медсестре объявили выговор. В ближайшее время в этот интернат и другие подобные учреждения региона приедут с комплексной проверкой.

Ранее сообщалось, что орловские следователи проверяют информацию об издевательстве над инвалидом в интернате для престарелых. Перед этим в соцсети появилось видео из Болховского дома-интерната, на котором видно, как на полу коридора лежит пожилой полураздетый мужчина, мимо которого ходит персонал.