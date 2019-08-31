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Минздрав Якутии сообщил о тяжелом состоянии пострадавших при аварийной посадке Ан-2

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Четверо пострадавших в результате вынужденной посадки самолета Ан-2 в Якутии находятся в стабильно тяжелом состоянии, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики.

Там уточнили, что после авиапроисшествия с Ан-2 пострадали пять человек, все они взрослые. После диагностических мероприятий одного человека отпустили домой. Состояние еще четверых пострадавших оценивается как стабильно тяжелое.

30 августа принадлежащий частной компании ООО "Авиаспектр" Ан-2 совершил вынужденную посадку в районе озера Силян-Кюель в Кобяйском районе Якутии. В результате происшествия погибли два человека.

Якутия

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