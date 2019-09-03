МАК занялся расследованием крушения Ан-2 в Якутии

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Межгосударственный авиационный комитет (МАК) расследует причины вынужденной посадки самолета Ан-2 в Якутии, в результате которой погибли два человека и пятеро пострадали, сообщается на сайте комитета.

"Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия приступила к работе", - говорится в сообщении.

30 августа принадлежащий частной компании ООО "Авиаспектр" Ан-2 совершил вынужденную посадку в районе озера Силян-Кюель в Кобяйском районе Якутии. В результате происшествия погибли два человека. Четверо пострадавших, по данным регионального Минздрава, находятся в стабильно тяжелом состоянии.

Следственные органы возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ч. 3 ст. 263 УК РФ).