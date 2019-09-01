Минтруд поставил цель повысить продолжительность жизни до 80 лет

Участница митинга против повышения сверх нормы тарифов ЖКХ (архив) Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин выступил на встрече министров труда и занятости стран "Группы двадцати", которая проходит в японском городе Мацуяме, сообщает в воскресенье пресс-служба ведомства.

Встреча посвящена вопросам занятости работников пожилого возраста и увеличения продолжительности трудовой деятельности.

"Демографическая программа России, принятая в 2007 году, позволила коренным образом изменить демографическую ситуацию в стране. Благодаря комплексу мер, принимаемых государством и, что самое главное, благодаря изменению отношения людей к своему здоровью темпы роста продолжительности жизни в России являются одними из самых высоких в мире. За последние 15 лет средняя продолжительность жизни увеличилась на восемь лет, в том числе мужчин - на 9,2 года. В 2018 году продолжительность жизни составила почти 73 года", - сказал министр.

Топилин подчеркнул, что "показатель надо улучшать, мы ставим задачу увеличить продолжительность жизни к 2030 году до 80 лет".

Руководитель министерства также отметил особенность ситуации на российском рынке труда.

"Особенность заключается в том, что, несмотря на продолжающееся снижение численности населения трудоспособного возраста, численность рабочей силы остается практически стабильной. Более 95 % экономически активного населения работают", - сообщил он.