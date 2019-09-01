Что случилось этой ночью: воскресенье, 1 сентября

Крушение вертолета под Москвой, стрельба в Техасе и другие новости

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

– Установлены личности пилота и пассажира вертолета, рухнувшего в Подмосковье. Это были отец и сын. Самолет принадлежал отцу.

– Пять человек погибли и более 20 ранены в результате стрельбы в Техасе. Полиция убила стрелявшего. Это произошло в городе Одессе.

– Минтруд поставил цель повысить продолжительность жизни до 80 лет. Задачу хотят решить в 2030 году. Министр Максим Топилин заметил, что численность рабочей силы в России остается стабильной, несмотря на снижение численности населения.

– Константинополь исключил из своих рядов главу "русского экзархата" в Европе. Константинопольский патриархат больше не признает существование "русского экзархата". Его общины перейдут под ответственность архиереев из этого патриархата.

– Поветкин победил Хьюи Фьюри в бою за титул WBA International. Победителя определили судьи.