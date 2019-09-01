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Вступил в силу закон о праве на отказ от отсрочки призыва в армию

Вступил в силу закон о праве на отказ от отсрочки призыва в армию
Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Граждане России могут отказаться от освобождения от призыва или отсрочки от службы в армии, подав заявление. Это предполагают изменения в федеральный закон "О воинской обязанности и военной службе", которые вступили в силу в воскресенье.

Заявление об отказе от отсрочки приобщается к протоколу заседания призывной комиссии, говорится в документе, который опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Возможность отказаться от права на освобождение от призыва или от отсрочки получили граждане, имеющие ученую степень, а также сыновья или родные братья военнослужащих, погибших при прохождении военной службы или военных сборов.

Некоторые категории военнослужащих срочной службы получили право на досрочное увольнение, если после призыва появились предусмотренные законом основания, отмечается в документе.

Минобороны РФ

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