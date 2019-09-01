Володин назвал действия властей Польши оскорбляющими память советских солдат

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Руководство Польши, политизировав мероприятия начала Второй мировой войны, оскорбило память солдат и офицеров, погибших за свободу этой страны, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Действия польского руководства оскорбляют память о более чем шестистах тысяч солдат и офицеров, погибших за освобождение Польши от поработителей, спасая от истребления польский народ. Это мы всегда должны помнить, независимо от того, какие партии и президенты приходят к власти", - сказал Володин, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы Госдумы.

По мнению спикера, руководство Польши никак не поймет, что Победа во Второй Мировой войне не имеет политической окрашенности. "Нравится кому-то Россия или не нравится, но ее решающая роль во Второй Мировой войне признана всеми народами мира, включая государства антигитлеровской коалиции, куда входили, в том числе, США и Великобритания. Принимая решения о принижении роли СССР, России во Второй Мировой войне руководство Польши показывает свою ущербность, политизируя итоги войны, и пытаясь перечеркнуть историческую память. Это недопустимо", - сказал он.

Он отметил, что подвиг советского солдата будут помнить всегда, а "фамилии польских чиновников и политиков, которые пытались и пытаются разрушить память о тех, кто отдал жизнь за мир, будут преданы забвению".

"Странам-сателлитам конечно хочется понравиться тем, кто взял их под свое крыло, и, чтобы выслужиться, они так усердствуют, что не замечают, что их поведение - надругательство над историей, человечеством и моралью. Да и тем государствам, которые им покровительствуют, такое поведение с их стороны не нужно", - сказал он.

По его словам, в мировой истории именно страны-сателлиты всегда были склонны к такой риторике - "на каких-то этапах своего пути они неистово кляли США и Великобританию, сегодня Россию, только для того, чтобы похвалил их хозяин".

"У нас есть хорошая русская поговорка "Не плюйте в колодец, как бы не пришлось воды напиться", - резюмировал спикер Госдумы.

1 сентября в Польше проходят памятные мероприятия, приуроченные к 80-летию с начала Второй мировой войны. На них приглашены лидеры США, ряда европейских стран, в том числе канцлер Германии Ангела Меркель. При этом польские власти не стали приглашать на мероприятия президента РФ Владимира Путина.

"Было бы неуместно отмечать годовщину вооруженной агрессии против Польши с приглашением лидера, который на сегодняшний день действует таким образом по отношению к своему соседу", - сказал ранее польский вице-премьер Яцек Сасин.

В Кремле негативно отнеслись к решению властей Польши не направлять официальное приглашение России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Негативно. Любые мемориальные мероприятия в любой стране мира, которые посвящены годовщине или Великой Отечественной войне, или Второй мировой войне без участия нашей страны не могут считаться полноценными, ибо роль нашей страны в завершении Второй мировой войны невозможно переоценить", - сказал он журналистам.