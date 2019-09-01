Слуцкий заявил о попытке Польши "выкорчевать" память о советском солдате

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Отказ Польши пригласить Россию на мероприятия по случаю начала Второй мировой войны - это целенаправленная политика по "выкорчевыванию" подвига советского солдата, считает председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Объяснения польских властей о причине отказа в приглашении РФ - просто за гранью. Руководство Польши намеренно принижает роль советского солдата в победе над фашизмом, в прямом смысле "выкорчевывая" его след и продвигая откровенную историческую ложь", - написал он в своем телеграмм-канале.

В свою очередь председатель комитета Госдумы по науке и образованию, специалист в вопросах международной политики Вячеслав Никонов отметил, что поведение Польши говорит о том, что это "страна невыученных уроков".

По его словам, на официальные мероприятия в связи с 80-й годовщиной начала Второй мировой войны власти Польши пригласили Германию, "которая собиралась уничтожить всех поляков, страны гитлеровской коалиции, а также Англию и Францию, которые предали Польшу, и США, которым было все равно".

"Зато поляки не пригласили Россию, представляющую государство, народ которого уже воевал с фашизмом в Испании, воевал против Японии и готов был помочь Польше, но Польша от помощи отказалась, предпочтя союз с Гитлером", - написал он на своей странице в фейсбуке.

Он напомнил, что 600 тысяч советских солдат разной национальности пожертвовали жизнью для освобождения Польши, а "теперь она сносит поставленные им памятники".

"Польша попыталась сыграть в Большую игру, получилось, как всегда". В Варшаве на площади Пилсудского нет первых лиц России, США, Великобритании и Китая - победителей во Второй мировой войне, "зато присутствуют страны "оси", союзники Гитлера и страны, побежденные Гитлером", отметил Никонов.

Ранее критику в адрес Польши высказали официальный представитель МИД РФ Мария Захарова и спикер Госдумы Вячеслав Володин.

1 сентября в Польше проходят памятные мероприятия, приуроченные к 80-летию с начала Второй мировой войны. На них приглашены лидеры США, ряда европейских стран, в том числе канцлер Германии Ангела Меркель. При этом польские власти не стали приглашать Путина.