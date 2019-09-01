Захарова назвала глупым положение Польши после отказа приглашать Путина

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала решение Польши не приглашать президента РФ Владимира Путина на мероприятия в связи с 80-й годовщиной начала Второй мировой войны.

"В настолько глупое положение официальная Варшава давно себя не загоняла", - написала она на своей странице в фейсбуке.

Так она отреагировала на слова замглавы МИД Польши Шимона Шинковского вель Сенка о том, почему Путин не был приглашен. Дипломат заявил радиостанции Radio Maryja, что страны выбирали "на основе современного критерия", и приглашены были представители страны Евросоюза, НАТО и Восточного партнерства.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что руководство Польши политизировало мероприятия в годовщину начала Второй мировой войны и оскорбило память солдат и офицеров, погибших за свободу этой страны.

"Странам-сателлитам конечно хочется понравиться тем, кто взял их под свое крыло, и, чтобы выслужиться, они так усердствуют, что не замечают, что их поведение - надругательство над историей, человечеством и моралью. Да и тем государствам, которые им покровительствуют, такое поведение с их стороны не нужно", - сказал он.

1 сентября в Польше проходят памятные мероприятия, приуроченные к 80-летию с начала Второй мировой войны. На них приглашены лидеры США, ряда европейских стран, в том числе канцлер Германии Ангела Меркель. При этом польские власти не стали приглашать Путина.

"Было бы неуместно отмечать годовщину вооруженной агрессии против Польши с приглашением лидера, который на сегодняшний день действует таким образом по отношению к своему соседу", - сказал ранее польский вице-премьер Яцек Сасин.

В Кремле негативно отнеслись к решению властей Польши не направлять официальное приглашение России.