Трех глав избиркомов в Вологде отстранили от работы из-за жалоб на "карусели"

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - В Вологде трех председателей участковых избирательных комиссий отстранили от работы из-за сообщений о нарушениях во время досрочного голосования на выборах депутатов гордумы. Об этом сообщили "Интерфаксу" в понедельник, 2 сентября, в территориальной избирательной комиссии (ТИК). Согласно постановлению ТИК, от должностей освобождены председатели участковых избирательных комиссий № 291, 293, 294.

Как заявили председатель ТИК Вологды Максим Зуев, было получено несколько жалоб от одного из кандидатов в депутаты на действия членов трех участковых избиркомов. Кандидат сообщил о случаях голосования на разных избирательных участках одними и теми же людьми (то есть о так называемой "карусели").

Комиссия решила заявить о нарушениях в органы внутренних дел и в прокуратуру. Полиция начала проверку сообщений. До окончания проверки глав упомянутых избиркомов отстранили от работы, "чтобы выборы прошли честно, открыто и не было никаких сомнений в результатах выборов, пояснил Зуев.

Как пояснили "Интерфаксу" в пресс-службе областного УМВД, материалы проверки были переданы в региональный Следственный комитет России (СКР). "Интерфакс" пока не располагает комментарием СКР Вологодской области.

В единый день голосования 8 сентября 2019 года в Вологде пройдут выборы депутатов Вологодской городской думы нового созыва и выборы губернатора области. Досрочное голосование на выборах в гордуму стартовало 28 августа, на выборах главы региона досрочного голосования нет.