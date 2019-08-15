На митинге КПРФ в Петербурге потребовали отменить "нечестные муниципальные выборы"

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - В Петербурге прошёл согласованный митинг городского отделения КПРФ против нарушений в ходе избирательной кампании и на предстоящих губернаторских и муниципальных выборах, передаёт корреспондент "Интерфакса" в четверг с места событий.

Акция "За честные и чистые выборы! За власть закона и социальные права граждан!", организованная петербургским горкомом КПРФ, прошла на площади имени Ленина. Она началась около 19:15.

На митинге собрались сторонники КПРФ, "Партии Роста", "Революционной рабочей партии", а также "Народно-патриотического союза России" и общественного движения "Левый фронт".

Участники акции выступали против фальсификаций и создания избирательных участков вне северной столицы.

"По окончании нашего митинга мы организуем сбор подписей и отправим Памфиловой (глава ЦИК Элла Памфилова - ИФ) требование отменить нечестные муниципальные выборы, уголовно наказать тех, кто бесчинствует в избирательных комиссиях. Мы потребуем отмены позорного голосования на участках в Псковской и Ленинградских областях", - заявила на митинге первый секретарь горкома КПРФ Ольга Ходунова.

Также на мероприятии выступили кандидат в губернаторы Владимир Бортко и кандидаты в муниципальные депутаты от КПРФ.

"Интерфакс" пока не располагает комментарием полиции о количестве участников мероприятия.

Выборы губернатора Петербурга и муниципальных депутатов пройдут 8 сентября.