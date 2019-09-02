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В Самарской области избили водителя "скорой", приехавшей к пациенту на парковку ТЦ

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Водитель бригады скорой помощи из Новокуйбышевска (Самарская область) попал в больницу после нападения неизвестного на парковке торгового центра, где медики оказывали помощь пациенту, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Так отметили, что инцидент произошел 31 августа, когда "скорая" приехала на вызов к мужчине, которому стало плохо на парковке ТЦ. Пока врачи оказывали ему помощь, неизвестный мужчина, предположительно, водитель автомобиля, также стоявшего на парковке, напал на водителя "скорой", после чего скрылся. Сейчас полиция выясняет его личность и местонахождение.

В Минздраве региона агентству сообщили, что после нападения водителя "скорой" госпитализировали.

Самарская область

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