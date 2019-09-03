В Забайкалье в заглохшем под водой танке погиб инструктор

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - В Забайкалье на танковом полигоне во время занятий погиб инструктор, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа (ВВО). Он находился на службе по контракту.

На занятиях отрабатывалось вождение танков с преодолением водной преграды. Один из танков заглох под водой. Обучаемый водитель-механик выбрался наружу, а инструктор боролся за живучесть танка и погиб, сказали в пресс-службе.

Обстоятельства случившегося выясняет комиссия ВВО и сотрудники правоохранительных органов.

Ранее "Zab.ru" со ссылкой на три источника сообщило, что это произошло в поселке Песчанка 30 августа. Танк заглох на глубине четыре метра. Погибшему было 24 года, у него остались жена и ребенок.