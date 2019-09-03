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Стыковочные рейсы "ЮТэйр" из Нижневартовска задержали из-за попадания птицы

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Рейсы авиакомпании "ЮТэйр" Нижневартовск-Уфа со стыковками в других городах были задержаны во вторник из-за попадания птицы в воздухозаборник в аэропорту вылета, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе авиаперевозчика.

"Рейсы Нижневартовск-Ханты-Мансийск-Тюмень-Уфа выполняются с задержкой, так как в воздухозаборник самолета попала птица", - сказали в пресс-службе. Авиакомпания решила заменить самолет, резервный борт прилетел из Сургута.

По данным сайта аэропорта Ханты-Мансийска, рейс выполнялся на самолете ATR-72. Рейс из Нижневартовска прибыл в Ханты-Мансийск в 10:35 по местному времени (8:35 по московскому) с двухчасовой задержкой.

Из Тюмени в Уфу рейс вылетел с задержкой в три часа - в 13:45 по местному времени (11:45 по московскому), сообщается на сайте тюменского аэропорта "Рощино".

Нижневартовск ЮТэйр

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