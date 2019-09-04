В Бурятии на Байкале спасли четверых рыбаков

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Спасатели доставили на берег Байкала четырех рыбаков, успевших подать сигнал о бедствии до того, как их лодка затонула из-за течи. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Бурятии в среду.

Инцидент произошел накануне вечером, когда на катере рыбаков, планировавших добраться до города Северобайкальск, сломался мотор, а само судно дало течь. До того, как лодка утонула, один из мужчин успел подать сигнал о бедствии.

Людей нашли в 20 км от берега. Их лодку перевернуло волной, и она затонула. "Все четверо находились в воде без спасательных жилетов. Мужчин извлекли из воды и поисково-спасательным катером доставили к берегу. От предложенной медицинской помощи они отказались", - цитирует пресс-служба спасателя Леонида Емельянова.

Также сообщается, что темное время суток и метровые волны, осложняли поисковые работы.

Спасатели напоминают о запрете выходить на водоемы в ветреную погоду и темное время суток, кроме того, капитан судна и пассажиры обязательно должны быть обеспечены спасжилетами.