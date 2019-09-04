Орешкин назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин не исключил перехода на четырехдневную рабочую неделю.

В интервью Business FM на Восточном экономическом форуме во Владивостоке он заявил, что первым условием для этого является высокий уровень зарплаты и производительности труда. Именно при условии высоких доходов и высокой производительности идею "четырехдневки" могут поддержать и работники, и работодатели.

Проблема такого перехода в том, пояснил Орешкин, что зачастую сокращение рабочей недели ассоциируется со снижением оплаты труда, как, впрочем, и производительности.

Этим летом тему возможного перехода на четырехдневную рабочую неделю поднял глава правительства Дмитрий Медведев. В июне он заявил, что к этому приведет развитие технологий. В Госдуме сразу же заявили, что готовы уже в сентябре начать разрабатывать соответствующий законопроект, но только если будет сохранен существующий уровень зарплаты.

Впоследствии Медведев заявил, что его слова не нужно понимать буквально и ждать сокращения рабочей недели "сию секунду" не стоит.

Тем временем миллиардер и основатель компании Alibaba Джек Ма считает, что с развитием искусственного интеллекта люди смогут работать и вовсе по 12 часов в неделю.