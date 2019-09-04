Минпромторг признал ошибку с фотографией моста на буклете ВЭФ-2019

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Минпромторг признал ошибку в оформлении буклетов и сувениров к Восточному экономическому форуму 2019 года: на них вместо моста на остров Русский разместили фотографию вантового моста Рамы VIII в Бангкоке. Об этом ведомство сообщило в инстаграме.

Чиновники поблагодарили гостей форума за внимательность и справедливую критику и пообещали исправить "досадное недоразумение" в кратчайшие сроки. Ведомство начало печатать новые буклеты "с настоящим Русским мостом".

3 сентября ошибку заметил журналист ВГТРК Станислав Натанзон, он написал об этом в своем телеграм-канале.

Пятый Восточный экономический форум открылся 4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский. Он продолжится три дня. Его организатором является "Росконгресс".