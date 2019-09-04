Поиск

Минпромторг признал ошибку с фотографией моста на буклете ВЭФ-2019

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Минпромторг признал ошибку в оформлении буклетов и сувениров к Восточному экономическому форуму 2019 года: на них вместо моста на остров Русский разместили фотографию вантового моста Рамы VIII в Бангкоке. Об этом ведомство сообщило в инстаграме.

Друзья, мы признаём ошибку - на буклетах и другой сувенирной продукции к V Восточному экономическому форуму по ошибке было размещено изображение вантового моста в Бангкоке вместо моста на остров Русский 🤦 ⠀ Благодарим гостей мероприятия за внимательность, справедливую критику и указание на ошибку 🤝 ⠀ ☝🏻 Досадное недоразумение будет исправлено в кратчайшие сроки. Мы уже печатаем новую продукцию с настоящим Русским мостом! Уже завтра она будет доступна всем участникам и гостям #ВЭФ2019

Публикация от @ minpromtorg

Чиновники поблагодарили гостей форума за внимательность и справедливую критику и пообещали исправить "досадное недоразумение" в кратчайшие сроки. Ведомство начало печатать новые буклеты "с настоящим Русским мостом".

3 сентября ошибку заметил журналист ВГТРК Станислав Натанзон, он написал об этом в своем телеграм-канале.

Пятый Восточный экономический форум открылся 4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский. Он продолжится три дня. Его организатором является "Росконгресс".

Минпромторг остров Русский Росконгресс Владивосток

Новости
Протесты в Москве

Евгений Коваленко приговорен к 3,5 годам колонии за брошенную в росгвардейца урну

Топилин назвал абстракцией 4-дневную рабочую неделю и вспомнил о шестидневке

Топилин назвал абстракцией 4-дневную рабочую неделю и вспомнил о шестидневке

В Минэнерго пообещали урегулировать спор "Роснефти" и "Транснефти"

В Минэнерго пообещали урегулировать спор "Роснефти" и "Транснефти"

В Госдуме удивились неподотчетности Deutsche Welle надзорным органам по месту работы

При крушении штурмовика Су-25 на Ставрополье погибли майор и капитан

Восточный экономический форум - 2019

Минтранс подготовил приказ об отмене предполетного досмотра транзитных пассажиров

Минтранс подготовил приказ об отмене предполетного досмотра транзитных пассажиров
Восточный экономический форум - 2019

На внедрение в России вагонов с идентификацией лиц отвели 1,5 года

На внедрение в России вагонов с идентификацией лиц отвели 1,5 года

Памфилова не увидела нарушений в "Умном голосовании" Навального

Госдума изучит публикации российских СМИ о разжигании протестов в Москве

Посла США позвали на заседание комиссии Госдумы по вмешательству в дела РФ

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');