Минпромторг признал ошибку с фотографией моста на буклете ВЭФ-2019
Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Минпромторг признал ошибку в оформлении буклетов и сувениров к Восточному экономическому форуму 2019 года: на них вместо моста на остров Русский разместили фотографию вантового моста Рамы VIII в Бангкоке. Об этом ведомство сообщило в инстаграме.
Друзья, мы признаём ошибку - на буклетах и другой сувенирной продукции к V Восточному экономическому форуму по ошибке было размещено изображение вантового моста в Бангкоке вместо моста на остров Русский 🤦 ⠀ Благодарим гостей мероприятия за внимательность, справедливую критику и указание на ошибку 🤝 ⠀ ☝🏻 Досадное недоразумение будет исправлено в кратчайшие сроки. Мы уже печатаем новую продукцию с настоящим Русским мостом! Уже завтра она будет доступна всем участникам и гостям #ВЭФ2019
Чиновники поблагодарили гостей форума за внимательность и справедливую критику и пообещали исправить "досадное недоразумение" в кратчайшие сроки. Ведомство начало печатать новые буклеты "с настоящим Русским мостом".
3 сентября ошибку заметил журналист ВГТРК Станислав Натанзон, он написал об этом в своем телеграм-канале.
Пятый Восточный экономический форум открылся 4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский. Он продолжится три дня. Его организатором является "Росконгресс".